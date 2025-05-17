Трампа попросили арестовать Зеленского ради достижения мира на Украине
Депутат Миронов призвал США арестовать Зеленского для завершения конфликта
Отстранение Владимира Зеленского от должности президента Украины ускорит процесс мирного урегулирования конфликта. Об этом 360.ru заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
Он призвал американского президента Дональда Трампа арестовать Зеленского в Турции и представить его перед судом «за разворовывание миллиардов американской помощи» или выдать его России как военного преступника. Депутат напомнил, что украинский лидер ведет себя неадекватно и занимается откровенным саботажем.
По его словам, США обладают рычагами влияния на Украину, но Зеленский «отбился от рук американцев». Даже соглашение по ресурсам не приблизило страну у миру, добавил Миронов.
Ранее немецкая газета Zeit предположила, что украинское руководство остерегается возможного отказа США от посредничества в переговорах с Россией. Зеленский перестал надеяться на европейские страны, которые больше не оказывают реальную поддержку, добавило издание.