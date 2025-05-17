Отстранение Владимира Зеленского от должности президента Украины ускорит процесс мирного урегулирования конфликта. Об этом 360.ru заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Он призвал американского президента Дональда Трампа арестовать Зеленского в Турции и представить его перед судом «за разворовывание миллиардов американской помощи» или выдать его России как военного преступника. Депутат напомнил, что украинский лидер ведет себя неадекватно и занимается откровенным саботажем.

По его словам, США обладают рычагами влияния на Украину, но Зеленский «отбился от рук американцев». Даже соглашение по ресурсам не приблизило страну у миру, добавил Миронов.

Ранее немецкая газета Zeit предположила, что украинское руководство остерегается возможного отказа США от посредничества в переговорах с Россией. Зеленский перестал надеяться на европейские страны, которые больше не оказывают реальную поддержку, добавило издание.