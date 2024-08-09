Трамп заявил о небывалой опасности для Соединенных Штатов

Трамп заявил, что Россия и Китай больше не уважают США

Фото: Unsplash

США столкнулись с тяжелой ситуацией как внутри страны, так и во внешней политике. Об этом заявил кандидат в президенты Дональд Трамп на пресс-конференции. Его выступление показал телеканал Fox News.

«Страна никогда раньше не была в такой опасности — и экономической, и внешнеполитической. Россия нас больше не уважает, Китай нас больше не уважает», — сказал он.

Трамп отметил, что мир находится на грани Третьей мировой войны.

Ранее он назвал обмен заключенными, произошедший 1 августа, феноменально выгодной сделкой для России.

По оценке газеты South China Morning Post, отказ действующего президента Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке серьезно обострил отношения между США и Китаем.

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