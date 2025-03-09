Трамп резко прервал журналиста после вопроса о ссоре Маска и Рубио

Президент США прервал журналиста после вопроса о ссоре главы департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска с госсекретарем Марко Рубио. Об этом в социальной сети X сообщил совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг.

Журналист телеканала NBC спросил Трампа, правдивы ли сообщения в прессе о перепалке Маска и Рубио. В ответ Трамп ответил отрицательно и обвинил репортера в желании раздуть сенсацию.

«Никакого столкновения. Я там присутствовал. Вы просто смутьян. Илон отлично ладит с Марко, и оба они демонстрируют фантастически хорошую работу», — объяснил он.

После этого президент спросил о том, какое издание представляет журналист.

«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — отметил глава государства.

Ранее в Сети появились сообщения, что Маск поругался с Рубио из-за вопроса сокращения штата. Глава DOGE обвинил госсекретаря в том, что он не уволил никого из своих подчиненных.

Рубио разозлили нападки Маска — он подчеркнул, что ему пришлось «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире». По данным газеты The New York Times, их перебранку остановил Трамп.