Трамп после возвращения Фогеля анонсировал освобождение еще одного американца

Трамп заявил о скором освобождении еще одного американца, но скрыл подробности

Президент США Дональд Трамп на встрече с вернувшимся из России в Штаты Марком Фогелем заявил, что 12 февраля будет освобожден еще один американец. Но никаких подробностей политик приводить не стал, сообщило РИА «Новости» .

«Кое-кто еще будет освобожден завтра, вы об этом узнаете», — сказал Трамп.

Марк Фогель на встрече с американским лидером отметил, что его помиловал президент России Владимир Путин. Трамп поблагодарил российского коллегу, назвав решение об освобождении американца справедливым.

Бывшего сотрудника посольства США в России Фогеля в 2021 году задержали в Шереметьево. Таможенники нашли у него наркотические вещества.

Дипломата обвинили в хранении и контрабанде запрещенных веществ, он признал свою вину. Суд приговорил Фогеля к 14 годам заключения колонии строгого режима.