Трамп поручил создать систему ПРО «железный купол» для защиты США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах поручить разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол» для защиты территории страны. Об этом политик заявил на митинге в Вашингтоне.

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита „Железный купол“, который полностью произведут в США», — отметил он.

По словам Трампа, в качестве одного из ключевых приоритетов его новая администрация выбрала развитие национальной обороны.

Избранный президент также заявил, что после возвращения в Белый дом в США завершится «четырехлетний период упадка». Инаугурация Трампа состоится 20 января. Церемония пройдет без участия представителей России.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер ранее заявил, что избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира.