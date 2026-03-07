Трамп отмахнулся от вопроса про Иран и российские разведданные

Американский президент Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о том, использует ли Иран российские разведданные. Во время круглого стола он подчеркнул, что обсуждать необходимо другие темы.

Глава государства принял участие в мероприятии, посвященному кризису в американском студенческом спорте. Один из журналистов попытался перевести разговор на тему международной политики.

«Какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то иное», — подчеркнул Трамп.

Он также назвал поднятую журналистом проблему легкой по сравнению с тем, о чем говорят сейчас на круглом столе.

Иранский президент Масуд Пезешкиан 6 марта созвонился с Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что Россия окажет исламской республике поддержку и поддержит законные права ее народа на фоне атак со стороны США и Израиля.

Ранее Официальный представитель Генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи отметил, что американские военные использовали в операции на Ближнем Востоке оружие, припасенное для третьей мировой.