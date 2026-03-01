В Нью-Йорке сотни человек на митинге протестуют, требуя перестать бомбить Иран

В Нью-Йорке сотни человек собрались на митинг на Таймс-сквер, протестуя против совместной военной операции США и Израиля в Иране. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Активисты несли плакаты с требованиями прекратить вооруженное вторжение в Исламскую Республику. Участники митинга скандировали лозунги «руки прочь от Ирана», «главная угроза в мире — это Трамп и США» и «перестаньте бомбить Иран!».

Активисты размахивали флагами Ирана, призывая прекратить, по их мнению, «бессмысленные войны».

«Да, мы во многом можем быть не согласны, но это же не означает, что мы должны их бомбить!» — заявил один из митингующих.

Ранее в ЦАХАЛ подтвердили гибель советника верховного лидера Ирана Али Шамхани, командира КСИР Мохаммеда Пакпура и министр обороны Ирана Амира Насирзаде.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит информации о гибели аятоллы Али Хаменеи при бомбардировках.