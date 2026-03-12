Токаев опроверг заявления о снижении статуса русского языка в Конституции Казахстана

В проекте новой Конституции Казахстана не будет снижаться статус русского языка. Об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев на III республиканском форуме депутатов маслихатов, сообщила пресс-служба президента.

«По поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте новой Конституции. <…> Сам факт опубликования текста <…> на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, <…> говорит о многом, и в комментариях, и тем более в оправданиях не нуждается», — сказал он.

Токаев также призвал не устраивать истерики на тему якобы приниженного статуса казахского языка. Он отметил, что молодое население может владеть даже тремя или четырьмя языками.

Ранее стало известно, что референдум по новой Конституции Казахстана состоится в воскресенье, 15 марта.