The Hindu: МИД Индии ответил отказом на просьбу США поддержать ограничения против RT

Американские дипломаты направили обращение в МИД Индии с просьбой присоединиться к ограничениям, введенным США против телеканала RT. Ведомство ответило отказом, сообщил The Hindu.

Представители индийского ведомства отметили, что страна не намерена поддерживать санкции, которые не были одобрены ООН. Кроме того, по их мнению, данный вопрос не касается государства.

Сам диалог состоялся в ходе визита в Дели Дональда Лу, помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Центральной и Южной Азии.

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