The Hindu: МИД Индии ответил отказом на просьбу США поддержать ограничения против RT

Американские дипломаты направили обращение в МИД Индии с просьбой присоединиться к ограничениям, введенным США против телеканала RT . Ведомство ответило отказом, сообщил The Hindu .

Представители индийского ведомства отметили, что страна не намерена поддерживать санкции, которые не были одобрены ООН. Кроме того, по их мнению, данный вопрос не касается государства.

Сам диалог состоялся в ходе визита в Дели Дональда Лу, помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Центральной и Южной Азии.