Тело погибшего извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Стамбуле
Ahaber: спасатели достали тело погибшего при обрушении дома в Стамбуле
На западе Стамбула в районе Кючюкчекмедже во время разборов завалов обрушившегося дома спасатели нашли одного человека погибшим. Об этом сообщил телеканал Ahaber.
Под завалами может находиться еще один человек.
До этого спасли семерых пострадавших. Состояние двоих человек медики оценивают как тяжелое.
Пока неизвестно, что стало причиной случившегося. По словам губернатора провинции Стамбул Давута Гюля, взрыва не было.
Четырехэтажное жилое здание 1988 года постройки, первый этаж которого занимал магазин, обрушилось утром 2 июня. Под завалами оказались люди. Двух человек удалось спасти в первые часы после ЧП.