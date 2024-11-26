Телеведущий Дор заявил что у представителей либеральной культуры США сектантское мышление

Представителей либеральной культуры США отличаются мышлением, как у сектантов. Об этом RT американский телеведущий Джимми Дор.

По его словам, такой вывод можно сделать даже на основе юмористического шоу Saturday Night Live. Оно перестало быть смешным, отметил Дор.

«Им овладел так называемый ментальный вирус секты пробужденцев, и тамошний юмор перестал быть смешным», — подчеркнул телеведущий.

Он добавил, что юмор должен основываться на правде, а она больше не является основой шуток американских либеральных комиков.