Телеканал «Звезда»: в Нейпьидо из-за землетрясений разрушились дороги

В Нейпьидо (столица Мьянмы) из-за землетрясений пострадали дороги. Асфальт покрылся трещинами, в которых застряли машины. Об этом передает корреспондент телеканала «Звезда» .

«Разрушен асфальт. Приходится искать дорогу, менять маршруты передвижения. Пострадали машины», — сообщает Андрей Вакула.

Несмотря на подземные толчки, серьезных разрушений в городе нет. Повреждения коснулись благоустройства и отдельных декоративных элементов зданий.

Напомним, сегодня днем произошло несколько землетрясений в Мьянме. Их также ощутили и в Таиланде.