Телеканал «Звезда»: в Нейпьидо из-за землетрясений разрушились дороги
В Нейпьидо (столица Мьянмы) из-за землетрясений пострадали дороги. Асфальт покрылся трещинами, в которых застряли машины. Об этом передает корреспондент телеканала «Звезда».
«Разрушен асфальт. Приходится искать дорогу, менять маршруты передвижения. Пострадали машины», — сообщает Андрей Вакула.
Несмотря на подземные толчки, серьезных разрушений в городе нет. Повреждения коснулись благоустройства и отдельных декоративных элементов зданий.
Напомним, сегодня днем произошло несколько землетрясений в Мьянме. Их также ощутили и в Таиланде.
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