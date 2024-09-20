Таможенная статистика Китая: экспорт СПГ из России в КНР в августе вырос до 872 тысяч тонн

Экспорт российского сжиженного газа в Китай вырос до 872 тысяч тонн в августе 2024 года. Об этом сообщил сайт « Нефть и капитал » со ссылкой на таможенную статистику КНР.

Также стало известно, что в прошлом месяце поставки подорожали на 34%, до 507 миллионов долларов (около 47 миллиардов рублей). Однако за восемь месяцев текущего года они подешевели на 17%.

РФ остается для Китая четвертым по величине экспортером СПГ. На первых трех строчках расположились Австралия, Катар и Малайзия.