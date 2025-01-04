Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона

Пять человек пострадали при стрельбе на северо-востоке Вашингтона

В результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона пострадали пять человек. Об этом сообщило управление местной полиции в социальной сети X .

В ведомстве отметили, что на месте стрельбы нашли женщину и мужчину, их доставили в больницу в сознании.

«Позднее в больницу прибыли еще трое мужчин с ранениями. На месте преступления находятся детективы и ведут расследование», — заявили в полицейском управлении Вашингтона.

По предварительным данным, стрельба возникла между знакомыми людьми по причине личного спора. Информация уточняется.

Два дня назад произошла стрельба на частной вечеринке в клубе «Амазура» в Нью-Йорке, тогда пострадали более 10 человек.

Также 1 января ранее водитель грузового автомобиля въехал в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Погибли 15 человек, пострадали еще 25.