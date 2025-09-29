«Стена дронов» оказалась под угрозой срыва из-за Венгрии

Венгрия отказалась участвовать в совместном проекте Германии, Польши и ряда стран «Стена дронов». Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

«Один из ближайших союзников России по блоку не будет принимать участие в реализации проекта, а это значит, что в центре этого амбициозного проекта может образоваться дыра площадью 96 тысяч километров», — отметили в материале.

Таким образом, реализация этой инициативы, предназначенной для противодействия предполагаемой российской угрозе, оказалась под угрозой.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Джессика Берлин заявил, что без участия Венгрии «Стена дронов» может превратится в подобие «линии Мажино» — неэффективного оборонительного сооружения.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее заявил, что проект, который подразумевает развертывание систем защиты от беспилотников вдоль всей границы с Россией, будет готов через год.