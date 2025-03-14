Стало известно, что на самом деле волнует американцев больше всего

Квиннипэкский университет: американцев меньше всего волнуют мировые конфликты

Американские избиратели в меньшей степени обеспокоены изменением климата и международными конфликтами, отдавая приоритет внутренним вопросам. Об этом по результатам опроса сообщил Квиннипэкский университет .

Согласно исследованию, лишь 8% опрошенных назвали международные конфликты важной проблемой страны. Вопросами экологии обеспокоены 2% респондентов, среди республиканцев этот показатель стремится к нулю.

Большинство американцев считают, что главными вызовами для США стали сохранение демократии (25%) и экономика (30%). Среди приверженцев Демократической партии в приоритете вопрос сохранения демократии (46%), а республиканцев наиболее тревожит экономическая ситуация (46%).

Проблемы иммиграции выделили 12% избирателей, при этом среди республиканцев цифра значительно выше — 28%.

Опрос провели среди 1198 зарегистрированных избирателей с 6 по 10 марта. Погрешность исследования составила около ±2,8%.

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