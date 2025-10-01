Стали известны подробности о взрыве в Мюнхене

Bild: взрыв в Мюнхене прогремел в доме родителей подозреваемого

Взрыв, прогремевший в Мюнхене, произошел в доме родителей предполагаемого подрывника. Об этом сообщила газета Bild .

По информации таблоида, затем мужчина поджег дом и покончил с собой. Что заставило его совершить такое преступление, не сообщается.

Кроме того, на месте происшествия нашли живым человека с огнестрельными ранениями.

О взрыве в Мюнхене утром сообщили немецкие СМИ. Затем на месте начался пожар, туда прибыли экстренные службы. Движение в пострадавшем районе затруднено.

Ранее сильный взрыв полностью разрушил жилой дом в городе Дааден на западе Германии. Пострадали восемь человек, в том числе 15-летний подросток.