США запустят в производство экспериментальный самолет X-76 со скоростью 740 км/ч

США запустили в производство экспериментальный самолет X-76, предназначенный для операций спецназа в условиях отсутствия взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA).

Новый борт будет способен развивать скорость свыше 740 километров в час, зависать в воздухе в сложных условиях и садиться на неподготовленные поверхности. Летные испытания планируют начать в 2028 году.

Разработку ведут для обеспечения боевых задач в труднодоступных районах. По словам агентства, цель этого нововведения заключается в устранении «одной из самых сложных дилемм на поле боя: выбор между высокой скоростью самолета, которому нужна взлетная полоса, и гибкостью медленного вертолета, способного взлетать практически где угодно».

В начале февраля российская Объединенная двигателестроительная корпорация представила новейший отечественный двигатель ПД-8, предназначенный для самолетов Sukhoi Superjet 100 и Бе-200.