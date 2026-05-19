США проведут испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

В среду, 20 мая, Соединенные Штаты проведут испытательный пуск невооруженной межконтинентальной ракеты Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба 30-го крыла Космических сил США .

«Пуск состоится в промежутке от 00:01 до 06:01 по тихоокеанскому времени с северной части базы Ванденберг в Калифорнии», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что испытание планировалось давно и не связано с текущей обстановкой в мире. Цель пуска — подтвердить готовность и точность системы вооружения.

Ранее стало известно, что США провели успешное испытание ядерной бомбы B61-12 без боезаряда. Ее сбросили на полигоне в штате Невада с истребителя F-35.