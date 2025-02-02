США предупредили об угрозе из-за тарифных войн Трампа

Угрозы президента Дональда Трампа о введении пошлин и санкций могут привести к ухудшению позиций США в мире и навредить им самим. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады. По мнению Пушкова, американский президент сделал ставку на финансовые угрозы и экономический диктат, что вызовет антагонизм во всех затронутых странах. Это способно привести к ухудшению общего положения и репутации США вместо улучшения позиций.

Пушков добавил, что тарифные войны спровоцируют рост цен в самих США. Это связано с тем, что производство в Штатах также потребляет большое количество товаров из упомянутых стран.

«При этом, начав тарифные войны с Канадой, Мексикой и Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп обесценил свои угрозы ввести пошлины 100% на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар», — добавил сенатор.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пригрозил Трампу ответить на введение пошлин.