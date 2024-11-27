США перестали возражать против применения Турцией российских комплексов С-400

Глава Минобороны Гюлер: США больше не против использования Турцией ЗРК С-400

«В ходе наших последних встреч [с американской стороной] мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет», — отметил глава ведомства.

Гюлер подчеркнул, что Турция определила зоны, в которых военные задействуют ракетный комплекс российского производства. Оружие развернут примерно за 12 часов до состояния, когда можно будет его применять.

Министр добавил, что турецкая сторона снова запросила у США поставить самолеты F-35. По его словам, Турция уже купила шесть американских истребителей.

Турция и Россия договорились о поставках С-400 в 2017 году. После этого США потребовали от турецкой стороны отказаться от этих ЗРК и купить американские комплексы Patriot. В ответ на отказ Белый дом исключил Турцию из программы поставок новых истребителей F-35.

Глава турецкого МО опроверг сообщения о планах передать системы С-400 Украине. Российские зенитно-ракетные комплексы не будут отправляться другим государствам, уточнил он.