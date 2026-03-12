США отправили 12 самолетов в погоню за российскими бомбардировщиками

Североамериканское командование воздушно-космической обороны подняло в воздух 12 американских и канадских самолетов из-за двух российских Ту-142 в международном воздушном пространстве. Об этом сообщило издание The National Interest .

«Такая активность России в зонах идентификации ПВО на Аляске и в Канаде происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — указал автор статьи.

Поэтому с чем связан такой неожиданный переполох, неизвестно.

В октябре немецкие истребители Eurofighter, базирующиеся в Латвии, подняли в воздух по тревоге якобы для идентификации российского самолета-разведчика Ил-20, летевшего над Балтийским морем. При этом подобные проверки в последние месяцы стали во многом рутинными.