США начали еще одну военную операцию в Латинской Америке
США начали совместную армией Эквадора военную операцию против террористов
Совместную военную операцию против признанных террористическими организаций начали США и Эквадор. Об этом сообщило южное командование Пентагона на своей странице в соцсети X.
«Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против организаций, признанных террористическими», — говорится в сообщении командования.
Там уточнили, что эти действия якобы являются примером приверженности партнеров в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.
В заявлении подчеркивается важность совместной работы двух стран в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. По данным военного ведомства, операции уже стартовали на территории южноамериканского государства.
Ранее в Эквадоре на популярном туристическом пляже обнаружили пять человеческих голов, привязанных веревками к двум деревянным столбам. Местная полиция предположила, что жертвами могли стать члены наркокартелей.