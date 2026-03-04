США начали еще одну военную операцию в Латинской Америке

Совместную военную операцию против признанных террористическими организаций начали США и Эквадор. Об этом сообщило южное командование Пентагона на своей странице в соцсети X .

«Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против организаций, признанных террористическими», — говорится в сообщении командования.

Там уточнили, что эти действия якобы являются примером приверженности партнеров в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.

В заявлении подчеркивается важность совместной работы двух стран в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. По данным военного ведомства, операции уже стартовали на территории южноамериканского государства.

Ранее в Эквадоре на популярном туристическом пляже обнаружили пять человеческих голов, привязанных веревками к двум деревянным столбам. Местная полиция предположила, что жертвами могли стать члены наркокартелей.