США начали еще одну военную операцию в Латинской Америке

США начали совместную армией Эквадора военную операцию против террористов

Benjamin D. Applebaum/US Joint Staff via Global Look P
Фото: Benjamin D. Applebaum/US Joint Staff via Global Look P/www.globallookpress.com

Совместную военную операцию против признанных террористическими организаций начали США и Эквадор. Об этом сообщило южное командование Пентагона на своей странице в соцсети X.

«Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против организаций, признанных террористическими», — говорится в сообщении командования.

Там уточнили, что эти действия якобы являются примером приверженности партнеров в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.

В заявлении подчеркивается важность совместной работы двух стран в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. По данным военного ведомства, операции уже стартовали на территории южноамериканского государства.

Ранее в Эквадоре на популярном туристическом пляже обнаружили пять человеческих голов, привязанных веревками к двум деревянным столбам. Местная полиция предположила, что жертвами могли стать члены наркокартелей.

