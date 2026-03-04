США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Американские военные осуществили плановый учебный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Это следует из заявления базы «Ванденберг» Космических сил США, сообщил ТАСС.
«Этот запуск, обозначенный как GT 255, был запланирован несколько лет назад и не является реакцией на мировые события», — отметили в сообщении.
Подобные тестовые запуски подтверждают надежность, работоспособность и безопасность МБР. Благодаря ним можно оценить состояние вооружений и в будущим их усовершенствовать.
США уже запускали Minuteman III в прошлом году. Межконтинентальные оружие американская армия испытывает регулярно, чтобы убедиться в его надежности.