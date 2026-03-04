США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

«Этот запуск, обозначенный как GT 255, был запланирован несколько лет назад и не является реакцией на мировые события», — отметили в сообщении.

Подобные тестовые запуски подтверждают надежность, работоспособность и безопасность МБР. Благодаря ним можно оценить состояние вооружений и в будущим их усовершенствовать.

США уже запускали Minuteman III в прошлом году. Межконтинентальные оружие американская армия испытывает регулярно, чтобы убедиться в его надежности.