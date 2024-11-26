Экипаж и бортпроводники загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 сработали оперативно. Об этом 360.ru рассказала жена одного из пилотов Наталья.

По ее словам, экипаж каждые полгода отправляют на тренажеры, где отрабатываются нештатные ситуации.

«Проводится у них и обучение по аварийно-спасательным работам. На тренажерах все это отрабатывается: и посадка на воду, и на суше, и так далее. Поэтому, в принципе, благодаря постоянной такой работе, постоянному обучению сказывается профессионализм в данной ситуации, что весь экипаж и бортпроводники сработали быстро, оперативно и помогли пассажирам покинуть самолет», — отметила Наталья.

Она добавила, что узнала о случившемся из средств массовой информации, после чего связалась с мужем.

«Гордимся им. <…> Слава богу, что все живы, живы пассажиры, жив экипаж. Тут, естественно, первая реакция шоковая, но с благополучным исходом», — заключила Наталья.

Пресс-служба авиакомпании «Азимут» ранее сообщила, что Superjet 100 загорелся в Турции из-за грубой посадки в результате сдвига ветра. Командир решил эвакуировать находившихся на борту по надувным трапам.