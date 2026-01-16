Совфед призвал Макрона заниматься переговорами, а не созданием европейского аналога «Орешника»

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой разработать в Европе вооружения, аналогичные российским ракетным комплексам типа «Орешник». Заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с ОТР назвал планы несерьезными и рекомендовал руководству ЕС сосредоточиться на мирных переговорах с Россией, а не пытаться разрабатывать новое оружие.

Выступая перед военнослужащими на французской авиабазе, лидер Франции напомнил, что территория страны находится в зоне поражения таких комплексов. Создание подобного оружия должно повысить авторитет Европы и изменить баланс сил, убежден Макрон.

Однако в российском Совете Федерации инициативу восприняли скептически. Сенатор обратил внимание, что современная Европа привыкла полагаться на американские разработки и самостоятельно серьезных проектов не реализует.