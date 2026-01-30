Совет Федерации оценил инициативу Эстонии о запрете въезда ветеранов спецоперации в ЕС

Глава МИД Эстонии предложил включить российских участников специальной военной операции на Украине в «черный список» ЕС, запрещающий въезд в Шенгенскую зону. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию в разговоре с ОТР .

«Так, как они себя ведут при той русофобской политике, при том хамстве, которое они допускают в отношении россиян, я бы вообще не советовал нашим гражданам сейчас туда ездить. Ничего хорошего там они не найдут», — отметил сенатор.

Он выразил уверенность, что российские военные смогут посещать зарубежные страны тогда, когда сочтут нужным, добавив, что Европа сама создала проблему своей враждебностью и русофобией.

«Чести много, чтобы такие люди, как наши герои, приезжали в эти страны», – заключил Джабаров.