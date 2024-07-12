Сотрудники сети радиостанций Civic Media признались, что команда Байдена попросила удалить 2 отрывка из интервью

Американская сеть радиостанций Civic Media заявила, что команда президента США Джо Байдена попросила продюсеров удалить два отрывка из его интервью, опубликованного после дебатов с Трампом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Продюсерская группа в то время сочла поправки несущественными. Одно изменение относилось к комментарию Байдена по призыву Трампа к смертной казни, а второе касалось утверждения о работе рекордного количества темнокожих в его администрации.

Как сообщила «Национальная служба новостей», радиостанция признала, что этот случай идет вразрез с журналистскими стандартами.