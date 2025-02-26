Сотрудник РУДН Федосова сообщила о возможной протестной активности Демпартии США

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с «Известиями» высказалась о возможности активизации протестной активности Демократической партии США в попытке вернуть доверие спонсоров.

Такое предположение возникло на фоне сообщений издания The Hill о снижении финансовой поддержки партии со стороны доноров, разочарованных результатами последних выборов и отсутствием четкого мессенджа.

Федосова отметила, что разочарование спонсоров объясняется неудачей на выборах и сменой кандидатов, включая замену Джо Байдена на Камалу Харрис. По ее мнению, избирательный процесс стал испытанием для Демократической партии, которая оказалась перед выбором между двумя непопулярными кандидатами.

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