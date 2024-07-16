Сотрудник РАН Блохин заявил, что ни Европа, ни Украина сейчас не готовы вести переговоры с Россией

Как сообщил политолог, сейчас это только инициатива, которая может выйти на более высокий уровень. Выдвинутое предложение говорит о том, что Запад и Украина не готовы сейчас к переговорам, считает он.

«Сейчас ни Европа, ни США, ни Украина вести переговоры с Россией не хотят», — сказал собеседник издания.

Блохин добавил, что Евросоюз будет пытаться «давить» на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.