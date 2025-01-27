Сотрудник РАН Блохин: Трамп «хайпует» на заявлениях о рассекречивании документов

Убийство Кеннеди, возможная высадка на Луну, события 11 сентября — ключевые темы для американской общественности. Дональд Трамп хочет «сыграть» на таких материалах, как убийство Кеннеди, сообщил ИА НСН научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Собеседник считает, что Трамп таким образом стремится повысить свою популярность. Он пытается воспользоваться ситуацией, поднять свой политический рейтинг и продемонстрировать любовь к правде, высказал мнение Блохин.

«Документы подходят к времени рассекречивания, прошло больше 50 лет. Их уже и так, скорее всего, должны рассекретить. Это не отвлечение от других проблем», — заключил научный сотрудник РАН.

Ранее Дональд Трамп обещал, что опубликует архивные документы по делу об убийстве Кеннеди.