Сотрудник МГЛУ Сидоров: США пытаются укрепить свое присутствие на Южном Кавказе

Заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Московского государственного университета имени Л. Н. Толстого Дмитрий Сидоров в беседе с «Известиями» объяснил подписание документа о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенными Штатами как попытку Вашингтона укрепить свое присутствие на Южном Кавказе.

США заинтересованы в Армении, и заключение подобного соглашения можно рассматривать как стремление закрепить достижения администрации Джо Байдена на Южном Кавказе. Неизвестно, продолжит ли администрация Байдена эту стратегию, но вопрос остается открытым, отметил он.

Заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США рассматривается как продолжение курса бывшего премьер-министра Никола Пашиняна по отстранению Еревана от Москвы, добавил Сидоров.