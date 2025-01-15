Сотрудник МГЛУ Сидоров: США пытаются укрепить свое присутствие на Южном Кавказе

Заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Московского государственного университета имени Л. Н. Толстого Дмитрий Сидоров в беседе с «Известиями»объяснил подписание документа о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенными Штатами как попытку Вашингтона укрепить свое присутствие на Южном Кавказе.
США заинтересованы в Армении, и заключение подобного соглашения можно рассматривать как стремление закрепить достижения администрации Джо Байдена на Южном Кавказе. Неизвестно, продолжит ли администрация Байдена эту стратегию, но вопрос остается открытым, отметил он.
Заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США рассматривается как продолжение курса бывшего премьер-министра Никола Пашиняна по отстранению Еревана от Москвы, добавил Сидоров.
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