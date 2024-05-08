Сомнения Украины в легитимности Путина назвали вмешательством в дела России | 360°

Мир 08 мая 2024, 14:42 Сомнения Украины в легитимности Путина назвали вмешательством в дела России МИД счел вмешательством в дела России заявления Киева о «нелегитимности» Путина РИА «Новости»

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Заявления властей Украины о «нелигитимности» президента России Владимира Путина являются вмешательством в дела другого государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Это грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима», — пояснила дипломат.

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Она указала, что в Киеве должны задуматься о собственной легитимности. Также Захарова добавила, что в 2024 году на Украине не состоялись выборы президента. Сейчас у Владимира Зеленского неоднозначный правовой статус, добавила представитель МИД.

Путин победил на мартовских выборах. Церемония инаугурации главы государства прошла накануне в Большом Кремлевском дворце. На ней присутствовали почти 2,6 тысячи гостей. Некоторые западные дипломаты отказались принять участие в мероприятии.