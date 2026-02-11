Sohu: военные учения ухудшили обстановку перед переговорами США и Китая

Военные маневры США, Великобритании и Австралии вызвали критику Пекина. Американские войска продемонстрировали свою готовность противостоять Китаю, однако подчеркнули сложность реального конфликта, сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на китайский портал Sohu.
Как отметили аналитики, китайская армия оснащена современными средствами защиты, способными затруднить американцам победу в гипотетической битве.
Китайцы предупреждают: любые шаги Вашингтона способны изменить ситуацию, сделав переговоры лидеров двух держав непредсказуемыми. Между тем визит президента США Дональда Трампа в Пекин запланирован на начало апреля.
