США заявили о введении ряда ограничительных мер в отношении Китая в области морского транспорта, логистики и судостроения. Речь идет, например, о портовых сборах. Подробности ситуации были обнародованы в материале Sohu , сообщил « ФедералПресс ».

По мнению журналистов, подобные шаги представляют собой типичный пример одностороннего и протекционистского поведения США, направленного на оказание давления на промышленный сектор Китая.

«Поведение США нарушает правила ВТО и нарушает принцип равенства и взаимности китайско-американского морского соглашения», — сказано в публикации.

КНР приняла контрмеры в ответ на действия Соединенных Штатов, объявив о введении специальных портовых сборов для судов, которые соответствуют следующим критериям: плавают под американским флагом, изготовлены в США, принадлежат американским владельцам или связаны с американскими компаниями. Эти меры представляют собой не только ответ на действия США, но и соблюдение действующих законов и нормативных актов.