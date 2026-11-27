СМИ узнали, что в Британии «потеряли» половину резервистов для призыва на учения
Telegraph: МО Британии не нашло адреса половины из 100 тысяч резервистов
Минобороны Великобритании не нашло координаты порядка половины резервистов, которых планировало призвать на учения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
«Британские вооруженные силы не могут выследить половину резервистов, которые могут быть призваны обратно на службу», — написал автор статьи.
Причиной стали административные ошибки. У ведомства нет информации о местонахождении многих отставников.
Накануне то же издание сообщило, что находящимся в резерве отставным военным британское оборонное ведомство разослало письма с требованием актуализировать данные о себе и предложением принять участие в натовских учениях в марте 2027 года.
Однако послания получат лишь 50 тысяч из 100 ветеранов. Адреса остальных министерство утратило.