Telegraph: МО Британии не нашло адреса половины из 100 тысяч резервистов

Минобороны Великобритании не нашло координаты порядка половины резервистов, которых планировало призвать на учения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

«Британские вооруженные силы не могут выследить половину резервистов, которые могут быть призваны обратно на службу», — написал автор статьи.

Причиной стали административные ошибки. У ведомства нет информации о местонахождении многих отставников.

Накануне то же издание сообщило, что находящимся в резерве отставным военным британское оборонное ведомство разослало письма с требованием актуализировать данные о себе и предложением принять участие в натовских учениях в марте 2027 года.

Однако послания получат лишь 50 тысяч из 100 ветеранов. Адреса остальных министерство утратило.