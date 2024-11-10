Слова советника Трампа о возвращении Крыма оценили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника избранного президента США Дональда Трампа об отказе страны поддерживать действия Украины по возвращению Крыма. Его слова привело РИА «Новости» .

«Советник сказал все, о чем западные политики и так думают: для Украины Крым потерян. Полиция Ланца закономерна, в этом вопросе он лишь взял старт до команды арбитра», — заявил Белик.

Ранее представитель Республиканской партии и старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что США не станут поддерживать Украину в стремлении вернуть себе Крым, поскольку полуостров потерян для страны. Ланца призвал начать честный диалог ради мира и недопущения дальнейшего кровопролития.

Позднее агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного представителя команды Трампа, что заявление Ланца не отражает позицию будущего главы Белого дома.

Крым стал регионом России в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине.