Слова советника Трампа о возвращении Крыма оценили в Госдуме
Депутат Белик назвал закономерными слова советника Трампа о возвращении Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника избранного президента США Дональда Трампа об отказе страны поддерживать действия Украины по возвращению Крыма. Его слова привело РИА «Новости».
«Советник сказал все, о чем западные политики и так думают: для Украины Крым потерян. Полиция Ланца закономерна, в этом вопросе он лишь взял старт до команды арбитра», — заявил Белик.
Ранее представитель Республиканской партии и старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что США не станут поддерживать Украину в стремлении вернуть себе Крым, поскольку полуостров потерян для страны. Ланца призвал начать честный диалог ради мира и недопущения дальнейшего кровопролития.
Позднее агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного представителя команды Трампа, что заявление Ланца не отражает позицию будущего главы Белого дома.
Крым стал регионом России в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине.