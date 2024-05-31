Ситуация с электроснабжением на Украине продолжит ухудшаться

«Укрэнерго»: на Украине вскоре ухудшится ситуация с электроэнергией

Фото: РИА «Новости»

Почасовые отключения света на Украине временно отменили. Однако уже совсем скоро в стране снова введут ограничения на использование электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Ситуация в энергетическом секторе страны в ближайшее время ухудшится, добавил украинский оператор.

«Это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций», — указали в пресс-службе компании.

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, в будущем отключений электричества избежать не удастся.

Ранее член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко рассказал, что доля энергии, вырабатываемой теплоэлектростанциями, сократилась в пять раз. Он отметил, что Украина испытывает серьезный дефицит мощности в энергосистеме, а в стране не осталось ни одной целой ТЭС. Кроме того, Украина лишилась сразу нескольких гидроэлектростанций, заявил представитель «Укрэнерго». Бойко также призвал граждан готовиться к регулярным отключениям электричества.

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