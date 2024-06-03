Шольца призвали объяснить разрешение использовать оружие ФРГ против целей в России

Канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо объяснить смену своей позиции по ударам ВСУ по целям на территории России немецким оружием. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт, ее слова привела медиагруппа Funke .

«Призываю Шольца выступить с официальным заявлением относительно смены курса по этому вопросу. Тот, кто немецким оружием принесет войну в Россию, в конечном счете принесет ее и в Германию», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что так называемый канцлер мира стал угрозой для всей Германии.

«Очередное фиаско вместо благоразумия. Как и миллионы немцев, я боюсь эскалации и риска третьей мировой», — добавила Вагенкнехт.

В пятницу, 31 мая, стало известно, что немецкое правительство разрешило украинским военным наносить удары из переданного оружия по России. Пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявлял, что ВСУ имеют право применять оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами.

За несколько дней до этого Шольц публично заявлял, что не одобрит удары по России из немецкого оружия.