Серию взрывов в Германии связали с мафиозными разборками

Взрывы, прогремевшие в Кельне, могут быть связаны с мафиозными разборками. Об этом сообщило РИА «Новости» ссылкой на представителей полиции Германии.

По версии прокурора Кельна Ульриха Бремера, речь в данных случаях идет о разногласиях между группировками марокканской мафии из-за похищения 300 килограммов каннабиса.

«Очевидно, что в среде есть „неоплаченные счета“, разногласия, которые все еще урегулируются», — заявил глава кельнского отдела уголовных расследований Михаэль Эссер.

Правоохранитель отметил, что Кельн столкнулся с беспрецедентными случаями насилия и тяжких преступлений, в расследовании которых задействовали 60 следователей.

За короткий промежуток времени в Германии прогремели три взрыва. Один из них произошел в Кельне. В результате один человек получил травмы. Взрывное устройство также сдетонировало в городе Вахтберг-Адендорфе, который расположен в 15 километрах от Бонна.