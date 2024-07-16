Сенатор Вэнс заявил, что благодарен Трампу за номинацию на пост вице-президента

Сенатор Джеймс Вэнс заявил, что глубо благодарен экс-президенту США Дональду Трампу, которые выдвинул его кандидатуру на пост вице-президента от республиканцев. Об этом сообщил RT со ссылкой на CNN.

По словам сенатора, для него стало большой честью участвовать в гонке вместе с Дональдом Трампом. В своих соцсетях Вэнс заявил, что Трамп сдает страну процветающей, как уже доказал это в прошлом.

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