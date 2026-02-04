Полномочный представитель Совета Федерации в правительстве России, сенатор Дмитрий Василенко заявил сайту телеканала «Звезда», что Иран располагает достаточным количеством ученых и технологий для создания ядерного оружия за считанные месяцы.
По мнению специалиста, обучение молодых иранских исследователей подтверждает высокий научный уровень страны. Василенко подчеркнул, что недавние учения Ирана продемонстрировали серьезность намерений защитить свою независимость. Он убежден, что народ Ирана готов отстаивать свободу и сопротивление внешнему давлению.
