Сенатор Ковитиди: украинские выборы станут промежуточным этапом урегулирования конфликта

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с «Ридусом» сообщила, что президентские и парламентские выборы на Украине могут стать промежуточным этапом урегулирования украинского конфликта.

При этом она добавила, что России для принятия тех или иных решений необходимо услышать конкретные предложения о перемирии.

«Чрезвычайно важно понимать, на каких условиях будут остановлены боевые действия, чтобы исключить риски возобновления боевых действий», — сказала сенатор.

По ее словам, разумным людям не нужен новый конфликт. Ковитиди считает, что он принесет убытки обеим сторонам.