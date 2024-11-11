Сенатор Ковитиди: украинские выборы станут промежуточным этапом урегулирования конфликта

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с «Ридусом» сообщила, что президентские и парламентские выборы на Украине могут стать промежуточным этапом урегулирования украинского конфликта.
При этом она добавила, что России для принятия тех или иных решений необходимо услышать конкретные предложения о перемирии.
«Чрезвычайно важно понимать, на каких условиях будут остановлены боевые действия, чтобы исключить риски возобновления боевых действий», — сказала сенатор.
По ее словам, разумным людям не нужен новый конфликт. Ковитиди считает, что он принесет убытки обеим сторонам.
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