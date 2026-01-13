Зампред Совфеда РФ Константин Косачев в эфире радиостанции Sputnik выразил убеждение, что для России понятие суверенитета имеет принципиальное значение, оно не подлежит торгам и не воспринимается как предмет купли-продажи.

В противоположность этому сенатор обратил внимание на ряд небольших государств, таких как Латвия или Болгария, которые испытывают сильное искушение использовать собственный суверенитет в качестве инструмента для извлечения выгод.

«У них возникает иллюзия, которой себя утешают прибалтийские и другие младоевропейские страны, добровольно отдавшие суверенитет ради членства в ЕС и НАТО», — отметил Косачев.

По его словам, такие государства отказываются самостоятельно решать сложные международные вопросы, например о событиях в Венесуэле или на Украине, перекладывая их разрешение на лидеров крупных держав.