Сенатор Косачев: указ о приостановке помощи от США не включает военную сферу

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о 90-дневной приостановке всех программ помощи другим странам.

По его словам, этот документ обходит стороной военную сферу.

«Я могу ошибаться, но, если я правильно прочитал указ, он все-таки немного о другом. Военные программы помощи будут реализовывать и в этот 90-дневный период», — сказал Косачев.

В беседе с журналистами он охарактеризовал Трампа как циничного и прагматичного бизнесмена. Американский лидер хочет видеть результат от инвестиций, в том числе, оказывая помощь другим странам, добавил сенатор.