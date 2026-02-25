Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев в беседе со «Звездой» прокомментировал слухи о возможном получении Украиной доступа к ядерному оружию или другим видам оружия массового поражения.

Он выразил уверенность, что такие действия представляют собой серьезный риск для безопасности России и могут привести к эскалации конфликта.

Косачев подчеркнул, что в случае появления у Украины ядерного оружия Россия будет вынуждена предпринять ответные меры, включая использование своего арсенала нестратегического ядерного оружия. Такое развитие событий опасно и может привести к значительным последствиям для всей Европы и мира в целом.