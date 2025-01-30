Сенатор Косачев назвал недопустимым заявление Шольца о том, кто освободил Германию

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с Lenta.ru назвал недопустимым заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США якобы в одиночку освободили Германию от нацизма.

По словам Косачева, властям ФРГ необходимо обратить внимание на надписи на Рейхстаге и рассмотреть фотографии с флагом, установленным на куполе.

«Слова Шольца — это отражение современной политической моды и конъюнктуры, которые не имеют отношения к историческим фактам», — процитировал сайт Infox.ru вице-спикера.

Сенатор подчеркнул, что ключевую роль в победе над фашизмом сыграл Советский Союз.