Сенатор Косачев назвал недопустимым заявление Шольца о том, кто освободил Германию
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с Lenta.ru назвал недопустимым заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США якобы в одиночку освободили Германию от нацизма.
По словам Косачева, властям ФРГ необходимо обратить внимание на надписи на Рейхстаге и рассмотреть фотографии с флагом, установленным на куполе.
«Слова Шольца — это отражение современной политической моды и конъюнктуры, которые не имеют отношения к историческим фактам», — процитировал сайт Infox.ru вице-спикера.
Сенатор подчеркнул, что ключевую роль в победе над фашизмом сыграл Советский Союз.
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