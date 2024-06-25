Сенатор Косачев назвал игнорирование мирных предложений Путина ошибкой Запада

Игнорирование мирных предложений Владимира Путина по политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине является ошибкой Запада. Такое мнение выразил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе со «Звездой».

По словам сенатора, к этим предложениям все равно придется вернуться, потому что это единственная конструкция по возвращению к миру. При этом каждый раз условия мирного урегулирования для Украины будут все хуже, подчеркнул Косачев.

Отмечается, что суть предложений Путина сводится к нейтральному и безъядерному статусу Украины.

Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Русские всегда возвращаются. Финал Кубка Стэнли удался!

Быстрые и уязвимые. Что известно об американских ракетах ATACMS, атаковавших Севастополь

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте