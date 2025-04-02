Председатель Совета Федерации Константин Косачев назвал истинный мотив Соединенных Штатов в завершении кризиса на Украине. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению сенатора, американский лидер Дональд Трамп хочет помирить стороны из-за финансового вопроса — участие в конфликте оказалось слишком затратным для США.

«В конечном итоге, если смотреть на геополитические перспективы развития международной ситуации, американцы останутся американцами. Для них единственная великая страна — это Америка», — заявил Косачев.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат подавлять потенциальных конкурентов, в число которых входят Россия, Китая, Индия и Евросоюз.