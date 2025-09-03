Сенатор Климов усомнился в готовности Германии требовать компенсацию за «Северные потоки»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов в интервью сайту «Ридус» раскритиковал предложение депутата бундестага Штеффена Котре о взыскании убытков с виновных в диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Политик убежден, что немецкие власти сами причастны к замалчиванию происшествия и не решатся выдвигать претензии союзникам по НАТО.

«Это сделала команда Байдена совместно с их шестерками в Европе. Скорее всего, это были британцы. Наверное, кто-то из скандинавов. И, конечно, немцы. Предыдущий канцлер Шольц прямо прикрывал всю эту затею», — считает сенатор.

Требование компенсации от Киева Климов счел абсурдным ввиду тяжелого финансового положения Украины.